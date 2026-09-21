Nie kumam, biegly zobaczył koło dojazdowe leżące obok i uznał że na aucie nie ma kompletu to szkoda podchodzić i sprawdzać? Jedno koło znikło czy stopiło się do zera żeby nie umieć policzyć do 4? JPRD gość mało że powinnien stracić na zawsze swoje uprawnienia w tej pracy to jeszcze oskarżenie dla sprawdzenia czy w łapę nie wziął.