Kompromitacja eksperta Majtczaków. Biegli zbadali koło zapasowe samochodu ofiar
Przez długi czas na procesie Sebastiana Majtczaka obrona sugerowała, że ofiary wypadku mogły jechać za szybko na kole zapasowym. Taką teorię przygotował w ekspertyzie dla rodziny oskarżonego biegły dr inż. Łukasz Gil. Portal brd24.pl wskazywał, że na zdjęciach koła nie widać śladów mocowania. Terazrybak_fischermann
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Komentarze (32)
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- Kanalia prawnicza nie twierdzi, kanalia prawnicza poddaje w wątpliwość.
- Łajza prawnicza nie jest pewna, łajza prawnicza stawia pytania.
- Buc prawniczy nie przesądza, buc prawniczy postuluje wyjaśnienie.
Oczywiście kanalia, łajza i buc nie wpadł na pomysł by odwrócić kolejność - najpierw zweryfikować hipotezę, dopiero potem się nią posługiwać.
Intencjonalnie
@MiKeyCo: Przecież twoje "rozmowy" jełopie zaczynają się od stawiania chochoła, generalizowania oraz obrażania ludzi w pierwszym zdaniu. I ty oczekujesz merytorycznej dyskusji ze strony obrażanego? Po prostu większość cię olewa, a pozostali odpłacają pięknym za nadobne. Wyjdź ze swojej bańki, a może doświadczysz ciekawszych dyskusji.
powiem tak, nie szukaj tego artykułu jak nie chcesz się bardziej w-----ć
biegły przypomina u nas opłaconego słupa z pod biedronki
Mnie bardziej ciekawi jak oni ich wybierają szkoła przyrodnicza i wypadki drogowe hmm
Taką wersję snuł Łukasz Gil – absolwent przyrodniczego uniwersytetu, były policjant, biegły ds. rekonstrukcji wypadków drogowych,
Sądy bardzo często opierają wyrok tylko na jednej opinii biegłego.
Dodatkowo to, że można zapłacić i wynająć "prywatnego" biegłego to jawna próba wpłynięcia na wyrok sądu.
@Balzack: czyli sędzia ma się znać jak w tym przypadku na zdarzeniach i wypadkach w ruchu drogowym?
Komentarz usunięty przez moderatora
@dzem_z_rzodkiewki: Przecież zapłacą - przegrywająca strona ponosi koszty procesu, w tym powoływania biegłych. A tą ekspertyzę to oni zamówili prywatnie więc już za nią zapłacili (czytaj: raczej sporo bo musieli znaleźć kogoś kto wymyśli jakąś teorię uwiarygadniającą ich linię obrony).
Nie ma się co zrzymac na linię obrony. Taka jest rola adwokata - żeby bronił klienta który mu płaci. Więc
@kwanty: nie że podważam, ale co daje przedłużanie procesu w sytuacji gdy oskarżony i tak siedzi w areszcie, a ugoda i tak nie wchodzi w grę?
Oczywiście, że wziął i to całkiem legalnie. To była prywatna ekspertyza robiona na zamówienie Majtczaków, więc za pieniądze napisał co chcieli.