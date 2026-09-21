Nie jednego, nie dwóch a juz trzech obronców ma Sebastian M.
Oskarżony o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sebastian M. ma już dwóch nowych obrońców. Do mec. Katarzyny Hebdy dołączył nie tylko mec. Marcin Jakubowski, ale również mec. Radosław Niecko. Obydwaj pracują dla niemieckiej kancelarii MNB Legal w Berlinie.kasyx
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Komentarze (30)
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Ale na rozprawie wczoraj się pojawił, na szczęście prokuratura była czujna i podniosła ten fakt, typ się nawet nie próbował bronić, przyznał, że nie ma prawa reprezentować Majtczaka, spakował się i wyszedł.
IMO świadomie grał na obstrukcję i próbę unieważnienia procesu pod pretekstem wadliwej reprezentacji prawnej.
Sąd powinien mu dowalić grubą karę za taką
@Polinik: Nie adwokat a radca, i jest na wypowiedzeniu w Azotach a miał tam dobrą posadę kierownika Biura Radców Prawnych. Pewnie go za coś wyrzucili.
Sąd lub prokurator powinni wnioskować o dyscyplinarkę i najlepiej o wywalenie z zawodu. Tutaj pewnie to było zaplanowane ale jakby tak zrobił zwykłemu Kowalskiemu to w skrajnych
@Gjbgghbhhjj: wiadomo - niemieckie to lepsze ( ͡° ͜ʖ ͡°)