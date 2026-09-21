Nie ma trzech, bo ten trzeci nie ma prawa reprezentować klienta w procesie karnym aż do końca września.

Ale na rozprawie wczoraj się pojawił, na szczęście prokuratura była czujna i podniosła ten fakt, typ się nawet nie próbował bronić, przyznał, że nie ma prawa reprezentować Majtczaka, spakował się i wyszedł.

IMO świadomie grał na obstrukcję i próbę unieważnienia procesu pod pretekstem wadliwej reprezentacji prawnej.

Sąd powinien mu dowalić grubą karę za taką Pokaż całość