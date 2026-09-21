Obrońca Sebastiana M. początkowo uchylał się od pytania sądu, czy jest tak rzeczywiście.

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Takie coś - powinno skutkować odebraniem uprawnień prawnika, że niby co? Nam grozi najgorsza kara za to, że powołamy się na nieznajomość prawa, jako oskarżony, ale adwokat to już może sobie bezkarnie go nie znać:). W ogóle jak Sąd ustala, czy adwokat/prokurator nie mają konfliktu inetersu?