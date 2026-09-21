Prawnik Sebastiana M. musiał wyjść z sali.
Prok. Izabela Knapik powołała się przed sądem na potwierdzone informacje o2.pl dotyczące nowego prawnika Sebastiana M.afro1984
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Prok. Izabela Knapik powołała się przed sądem na potwierdzone informacje o2.pl dotyczące nowego prawnika Sebastiana M.afro1984
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Komentarze (26)
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xD
Przy okazji kto chciał złamać art. 82 Kodeksu Postępowania Karnego? Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów? Czy radca prawny nie odpowiada za próbę takiego wybiegu?
Fachowiec...
@staryjednaknowy:
Wydaje mi się jednak, że w przepisie chodziło o niepozostawanie w stosunku pracy z klientem którego miałby bronić w sprawie o przestępstwo. Ale mniejsza o to, bo i tak jest śmiesznie. ( ͡
Gnij w pierdlu sebuś
To raczej wygląda jak desperacka próba ugrania czegokolwiek, bo nie sądzę, żeby w takiej sprawie sąd najwyższy tak lichą podkładkę uznał za wystarczającą do unieważnienia procesu.
Komentarz usunięty przez autora
Takie coś - powinno skutkować odebraniem uprawnień prawnika, że niby co? Nam grozi najgorsza kara za to, że powołamy się na nieznajomość prawa, jako oskarżony, ale adwokat to już może sobie bezkarnie go nie znać:). W ogóle jak Sąd ustala, czy adwokat/prokurator nie mają konfliktu inetersu?