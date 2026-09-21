Worki na śmieci z identyfikatorem mieszkańca - pilotażowy program w Ostrołęce
Nowy sposób na inwigilowanie obywateli - identyfikacja odpadów. Ostrołęka wprowadza system mający umożliwić ustalenie kto wyrzucił konkretny worek do wspólnego kontenera na śmieci.Ethellon
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Komentarze (66)
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@HabaHabaZutZut: A ile się dostaje za wystawienie worka z posortowanymi surowcami wtórnymi?
Teraz się jedzie na jakąś lokalną drogę między jakimiś wiochami i wyrzuca szybko do rowu, albo rolnikowi na pole.
Taką zmianę ostatnio mocno zauważyłem, i o ile lasy są czyste, to na drogach polnych pełno wysypisk.
Jakaś babka z okna to zauważyła i zadzwoniła na policję i szybciutko przeszli reedukację.
Ale w sumie prawda jest taka, że powinniśmy mieć jakieś naklejki z kodem do kupienia w sklepie i móc wrzucić tam śmieci za jakąś opłatą.
Nawet w formie aplikacji i przelewu blik.
Ale koniecznie musi być możliwość kupienia analogowo czegoś
A jak wyżucisz w worku bez kodu to co?
@Stiwi: borze widzisz, a nie gżmisz!
Już myślę jak śmieciarze będą się cieszyć z kolejnego przymusu który na nich spadnie - chodzenie że skanerem i skanowanie worków na śmieci.
@rastaque: Nie musi, w niektórych miastach już tak to potrafi działać.
Sam wyrzucony papierek, butelka czy opakowanie nie staje się automatycznie „danymi osobowymi”. Problem zaczyna się wtedy, gdy odpady można przypisać do konkretnej osoby. Jeżeli worek ma indywidualny kod który jest zapisany w systemie, a system wie, z którego gospodarstwa pochodzi worek, to zawartość tego worka przestaje być anonimową stertą odpadów.
Wyobraźmy sobie możliwości współczesnej automatyzacji
- halo - operator 112, Andrzej Bzdziszyn
- halo, somsiad pana Janusza - on śmieci bez kodu wrzuca do worka na smieci - szybko proszę na kamerę bo znowu będzie na mnie
- proszę podać kod kamery
- hwdo112
- o i jest - policja śmieciowa jest w drodze. Dobrze że mamy tak przykładnego obywatela i walczy pan o planetę. W nagrodę dostanie pan podwyżki tylko 5 zł miesięcznie za wywowzke