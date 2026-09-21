Już nie mówiąc, że sąsiad może coś tam wrzucić to przecież nawet jakiś pracownik ze śmieciarki lub na miejscu w sortowni dla zabawy coś wam dorzuci i nawet nie ma jak się obronić. Dożyliśmy czasów gdzie chyba trzeba będzie kupić te okulary z kamerą i każdą czynność np. pakowanie śmieci nagrywać, a i tak będą mogli ją podważyć bo powiedzą, że pewnie po wyłączeniu nagrywania dorzucono zakazane śmieci.