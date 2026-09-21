Zachowują się tutaj jak oderwane od rzeczywistości przygłupy. Za chwile zacznie brakować ropy przez durnowate działania pomarańczowej małpy, niemiecki przemysl samochodowy ledwie zipie, a oni opowiadają o celach klimatycznych, gdy reszta świata ma je w dupie. Globalne ocieplenie jest naukowym faktem, ale europejska walka z nim to jakiś żart.