UE zakazuje nowych odwiertów ropy i gazu w Arktyce
Pomimo nacisków Norwegii i zawirowań na rynku paliw, Bruksela podtrzyma zakaz nowych odwiertów ropy i gazu w Arktyce. Zdaniem Komisji rozwój nowych złóż paliw kopalnych w Arktyce jest sprzeczny z celami klimatycznymi UE.Manah
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Komentarze (35)
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Nowe pokolenia mają być przyzwyczajane do ograniczeń konsumpcji w imię ratowania planety. Już coraz rzadziej mówi się o efekcie cieplarnianym. Teraz na fali są 'zmiany klimatyczne'. Pod ten slogan można podciągnąć wszystko.
Nasi właściciele buntu się raczej nie boją. Posłuszeństwo zostało sprawdzone 5 lat temu a aktualnie tworzony jest cyfrowy kaganiec na każdego z nas.
Miłego życia
Mowa o Arktyce gdzie część terytorium możemy jako Europa bezpośrednio kontrolować, a nie polegać na dostawcy
Kupimy gaz i ropę z USA, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Rosji (cichutko o tym).
Tam wydobywa się je ekologicznie. ¯\(ツ)/¯
@DuchZoliborza: Taa... na przykład Chiny. No napisz szybciutko że oni dużo węgla ciągną bo to hasło się dobrze sprzedaje.
Można coś/kogoś krytykować ale jeżeli nazywasz kogoś kto osiągnął o wiele więcej od ciebie przygłupem to kim jesteś ty sam xd
To jest ta „pogłębiona współpraca w dziedzinie Arktyki”?