Dobre wyniki polskiej szkoły to ILUZJA. Prawda o badaniu PISA
Polska szkoła przypomina służbę zdrowia i bez płatnych korepetycji po prostu leży. W nowym badaniu PISA polscy 15-latkowie wyglądają dobrze na tle UE, ale prawda jest przerażająca: aż 24% nie rozumie czytanego tekstu, a 26% nie ogarnia podstaw matematyki. A dobre wyniki finansują rodzice prywatnie.mirekwirek
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Komentarze (69)
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@kamil_maciorowski: lol, co?
Sam jestem może dowodem anegdotycznym - korepetycje były drogie i jedyne na co chodziłem to jakieś karate czy zapasy. Uczyłem się w domu. Moja mama pomimo braku wykształcenia średniego mocno nas cisnęła
Stawianie wyższych ocen stało się dla nauczycieli najprostszą drogą do świętego spokoju, bo to brak roszczeniowych rodziców na głowie i sztucznie poprawione statystyki. I niestety my, rodzice, też jesteśmy temu współwinni, przyzwalając na tę fikcję
@noHuman: Ale przecież tego nie neguję. Może źle się wyraziłem. Wiedza przekazana przez nauczycieli jest weryfikowana przez matury. I jeśli te kiepsko wypadają może to świadczyć źle o tychże nauczycielach. Nikt realnie nie weryfikuje wiedzy przekazanej przez nauczycieli innych przedmiotów.
To już ciut sprowadzone do absurdu. ;)
@epistan: potrafi dodawać do około 50 mnożyć w pamięci do 20 i nei ma problemu z planszówkami z dwoma kościami i w sekundę dodawania do 12 na podstawie wyrzuconych oczek ( ͡° ͜ʖ ͡°
Możecie pisać, że kiedyś też tak było. Ale to nie znaczy, że było dobrze i nie znaczy że mamy utrzymywać ten stan.
W szkołach uczy
Tylko,
jak w latach 90 wprowadzili do szkół angielski, to i tak tylko te dzieciaki co chodziły na angielski prywatnie były w stanie sie go nauczyć, a te co chodziły pańśtwowo to jak Sylwuś z Dnia Świra
... przykro mi ale system pruski powstał kiedy 90% populacji musiało pracować na roli lub przy taśmie a rekrut musiał wybiegać z okopu na gwizdek pod lufy tych drugich. system edukacji ma 'z traumatyzować' tak żeby utrzymać wysokie ratio... no 'kopiących rowy' czy 'pasących byki w PGRze'... a i rodziców żeby wysyłali swoje dzieci do tej maszynki pod
Ale jak dziś w szkole informatyki uczy nauczyciel od muzyki, a chemii od WFu, bo zrobili "podyplomówkę" to czego oczekiwać. A ten kto wie jak wygląda zdobywanie tych "dyplomów"
@noHuman: No właśnie czytając to już miałem w głowie odpowiedź i chciałem napisać coś w stylu