System edukacji w szkołach jest zepsuty u samych podstaw. Tutaj nie wystarczą małe zmiany niekończące się wojny o klasówki vs zadania domowe, wdż, religie i inne pierdoły. Tutaj trzeba zbudować cały system od nowa - i żaden rząd nie potrafi tego zrobić (podobnie jak przebudować służbę zdrowia).



Możecie pisać, że kiedyś też tak było. Ale to nie znaczy, że było dobrze i nie znaczy że mamy utrzymywać ten stan.



W szkołach uczy Pokaż całość