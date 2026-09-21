UOKiK: hurtownie leków unikały wojny cenowej. 905 mln zł kar
Według UOKiK największe hurtownie przez ponad 10 lat wymieniały dane o cenach i warunkach dla aptek. Cztery spółki ukarano łącznie kwotą 904 969 744,47 zł. Decyzja nie jest prawomocna.Palinek
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Komentarze (27)
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Niech napiszą wprost - zmowa cenowa.
A oni za 10 lat dostali marne 904 969 744,47 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Piękny kraj karotonowy.
To by miało sens, gdyby kary wynosiły % obrotu i jeszcze ban na podwyższanie cen na jakiś tam okres żeby sobie nie zasponsorowali kary klientami xD
Mnie lekarz przepisał leki - cena za pakiet na dwa miesiące 750 zł... ech.
Edycja: Wizyta 350 zł, jedno badanie 300, drugie 200, leki 750 zł. Razem 1600 zł - żebym się wyraźnie lepiej czół po kuracji to nie bardzo.
@tanaka1234: (－‸ლ)