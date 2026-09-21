Odszedł Stanisław Szelc. Przez dekady bawił Polaków w radiu i na scenie
Odszedł Stanisław Szelc uwielbiany twórca polskiej sceny satyrycznej, radiowiec oraz aktor kabaretowy i teatralny. Był jednym z filarów kultowego Studia 202 i Kabaretu Elita.Darekson
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Komentarze (30)
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Dziękujemy.
Co ciekawe, był Kazachem
Dlaczego ja to w ogóle muszę tłumaczyc?
R.I.P Mości Zagłobo
Jak ktoś słuchał Radia Wrocław to tam też mieli swoje audycje kabaretowe.
Ale o dziwo też był kiedyś młody.
Ale jak widać nie za bardzo.