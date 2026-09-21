Systematycznie odchodzą znani ludzie okresu dzieciństwa. Zawsze gdzieś tam byli czy w TV, czy w radiu. Kabaret Elita. Pamiętam doskonale. To był Pan od inteligentnego dowcipu w przeciwieństwie do "żartów" dla disco polowo/odpustowej gawiedzi. R.I.P( ╯ ︵ ╰ ,)