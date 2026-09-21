Kawiarnie tracą klientów. Polacy wolą kawę z Żabki
W pierwszych siedmiu miesiącach 2026 roku liczba rachunków w kawiarniach spadła o około 5 proc. rok do roku. Dynamicznie rośnie natomiast sprzedaż kawy w Żabce - z 39 mln w 2024 do 50 mln kubków w 2025 r. Tańsze i szybciej dostępne kawy ze sklepów i stacji stopniowo przejmują rynek.Skarbiec_Biz
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Komentarze (228)
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@kostek1888: Tak wygląda hiszpańska lokalna kawiarnia z tych najlepszych. Uznawana za drogą ale jednocześnie to jest miejsce gdzie jakoś jest pierwsza klasa. Cappuccino kosztuje 2.40€ i smakuje doskonale.
W tanich knajpach normą obecnie jest kawa za 1.20€ aczkolwiek nie ma co oczekiwać fantazji smaku.
- Żabka
- McDonald's
- Orlen
Btw kiedyś napisałem o kawie z mcd i ludzie zwrócili uwagę że się popsuła ostatnio
Spróbowałem i niestety muszę im przyznać rację, zapamiętałem ją dużo lepiej a teraz jakaś niedobra
We włoszech w kawiarni za kawę płaci się 1-2 euro, trochę wyżej piątaka a nie 5-10 euro i jakoś kawiarnie nie padają od niskich cen.
Akurat w polskich restauracjach to kompletny idiotyzm.
Widocznie Polacy przestali uważać picie kawy za rytuał, to po prostu napój jak każdy inny.
To nie jest kwestia gustu. Kawa z żabki to wydatek rzędu 10-12 zł. Kawa w kawiarni, nawet ta zwykła, potrafi kosztować 20-25 zł (z takimi cenami się spotykałem).
Po prostu zmienia się sposób konsumpcji i kawiarnie nie są już tak po drodze.
Mój kolega policjant spytał raz chłopaków pijących przy stoliku w parku, czemu nie pójdą do jakiegoś lokalu. Odpowiedzieli mu, że te kilka piw z chipsami i mandatem wyjdzie mniej niż picie w knajpie.
Polacy często decydują portfelem. Poza tym, tak jak