Bo nie każdy idzie "na kawę", wiele osób po prostu "łapie kawę" w locie pomiędzy. Tutaj właśnie Żabka wygrywa, bo jest na każdym rogu, ma lepszą dostępność niż stacje benzynowe. W 3 minuty wychodzisz z kawą, gdzie w kawiarni po 3 minutach ledwo ktoś przyjmie zamówienie.

Po prostu zmienia się sposób konsumpcji i kawiarnie nie są już tak po drodze.