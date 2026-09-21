Oszustwo jak oszustwo... Pytanie jak trudno jest się z tej sytuacji wymiksować.



Nie mój podpis, nie moje uwierzytelnienie więc umowy nie było... ale to zazwyczaj sąd ustala, więc może trochę potrwać a nad głową może wisieć egzekucja z jakimiś opłatami za brak OC albo co gorzej regresami na dziesiąty czy setki tysięcy.