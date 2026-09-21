Nie masz prawka, a masz 80 aut? Wałek z polisami OC i jak się chronić
Wycieki danych zbierają żniwo. Oszuści zakładają fikcyjne polisy OC na cudze konto, zostawiając ofiary z mandatami z fotoradarów, podatkiem PCC i karami od UFG. Wideo wyjaśnia mechanizm przekrętu i pokazuje nową opcję powiadomień UFG.awe-spam
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Komentarze (29)
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Nie mój podpis, nie moje uwierzytelnienie więc umowy nie było... ale to zazwyczaj sąd ustala, więc może trochę potrwać a nad głową może wisieć egzekucja z jakimiś opłatami za brak OC albo co gorzej regresami na dziesiąty czy setki tysięcy.
@kwanty: G@wno-instytucja jaką jest UFG w przypadku kar za brak OC nie daje żadnych realnych dróg odwoławczych. A dokładnie to ściemnia, że masz wewnętrzną drogę odwoławczą a w większości przypadków odrzuca odwołania. Nawet w przypadku oszustw.
G@wno-UFG korzysta ze spec-ustawy, nie podlega pod KPA za to korzysta z egzekucji w drodze administracyjnej. Czyli:
- sami
Po uj to piszesz jeśli nie wiesz jak było? Rozmawiałem z 3 radcami. Tylko kasę złupili, żeby powiedzieć, że się nie da. Każdy rozłożył ręce. Po uj wprowadzasz
Cieszcie się, że polska jest w UE bo to jedyna droga odwoławcza od decyzji agresywnego patologicznego państwa.
@Prison-Mike: właśnie g---o prawda, zastrzeżenie PESELu w ogóle nie chroni przed taką sytuacją, bo umowa KS na samochód nie musi być w żaden sposób zweryfikowana. Biorę twój dowód, piszę twoje dane na umowie i ja mam samochód, a Ty masz problem.