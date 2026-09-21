Płace w Polsce wyhamowały. Podwyżki rozczarowały analityków
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu o 5,6 proc. rok do roku, wobec oczekiwanych 6,6 proc. Średnia pensja brutto w firmach zatrudniających >10 osób, z wyłączeniem sektora publicznego, wyniosła 9 259,54 zł. Sierpniowy odczyt jest jednym z najniższych w tym roku.Skarbiec_Biz
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Komentarze (52)
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W żadnym kraju zachodnim nie ma tak ogromnych dysproporcji, jest wręcz przeciwnie. W
Pracowników też
Tyle warci analitycy...
A ile miały wynieść podwyżki przy inflacji 3,4% rok do roku?