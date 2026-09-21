Ciemna strona AI. Centra danych wygenerują miliony ton elektrośmieci
AI to nie tylko algorytmy, ale też gigantyczne farmy serwerów. Do 2050 roku odpady elektroniczne związane z AI mogą zapełnić aż 23 miliony kontenerów. Czy rewolucja sztucznej inteligencji utopi nas w elektrośmieciach? O tym często milczą entuzjaści nowej technologii.Sebql
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Komentarze (39)
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Znalezisko niby do zakopania za informację nieprawdziwą ale dla samej dyskusji zostawie.
W Polsce została wprowadzona ustawa o recyklingu śmieci napisana pod duże koncerny, która wyeliminowała z rynku 90% firm skupujących i odzyskujących materiały do recyklingu. Tak więc zagraniczne korpo już zadbały o to aby Polacy nie mogli na tym zarabiać, bo tylko je stać.na spełnienie wszystkich wymagań i opłacenie pozwoleń.
@Benedylbert_Mlekogroszek: No i słusznie, prymitywny system w najgorszym wydaniu bo skandynawskim. Greenwashingowy syf niepragmatyczny i z innej epoki "sortowania"
No ja rozumiem inflacje ale podrożały kilka razy a chętnie bym przytulił jeszcze kilka i bardzo chętnie kupię jakiś serwer do AI - coś z A100, kilkoma T4 czy czymkolwiek co mi da 64-128
Można się martwić o wiele rzeczy, ale nie o to że korporacje pozwolą by pieniądze przeciekały im przez palce.
Od czasu RoHS ołowiu tam nie ma, a to był chyba największy problem.
Problem urojony, zakop
@KRogala2512: Odpowiedzią będzie następny kosz na śmieci, może tym razem różowy? Zaraz kolorów kur*a braknie.