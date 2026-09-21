Farmazony tam piszą! Rynek wtórny wciągnie dowolną liczbę modułów RAM, GPU czy HDD/SDD które wylecą z serwerowni. W 2024 kupowałem u----i dysków z serwerowni do domowego NAS, HGST 12TB po $90, wiecie ile teraz kosztują? oczywiście używane?!? $300...



No ja rozumiem inflacje ale podrożały kilka razy a chętnie bym przytulił jeszcze kilka i bardzo chętnie kupię jakiś serwer do AI - coś z A100, kilkoma T4 czy czymkolwiek co mi da 64-128 Pokaż całość