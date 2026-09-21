Czynsze w Polsce rosną 3 razy szybciej niż w UE. Tak drogo jeszcze nie było
Od 2015 do końca 2025 roku czynsze w Polsce wzrosły o około 76 proc., wobec 21,8 proc. w całej Unii Europejskiej. Szybciej niż w Polsce ceny najmu rosły tylko na Węgrzech i Litwie, a podobną dynamikę odnotowano w Irlandii.Skarbiec_Biz
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Komentarze (92)
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Dziś szanse, żeby dojść do czegoś zwykłą
@N331: Z tymi Kielcami to dziwnie jest. Żyje się tu super, cały czas nowe inwestycje powstają, ludzie których znam nie zarabiają mało, masz tu wszystko, na papierze Kielce tracą ludzi i się wyludniają, zyskują okoliczne wsie które zwiększają swój rozmiar a ludzie stamtąd i tak pracują w Kielcach. Mam wrażenie że wyludnianie się Kielc to jakiś problem statystyki -
W Kielcach trzeba liczyć z 900 tysięcy za mieszkanie 80-100m2, których i tak praktycznie nie ma na rynku. Za tyle kupujesz chawirę 15min od Kielc.
A wtedy odpowiedzialni za sytuację będą sobie wygodnie i nieświadomie żyć za zarobiony hajs