Liberec i okoliczne wieże widokowe blisko polskiej granicy
Liberec, leżący blisko granicy z Polską, to miasto z pięknym ratuszem, domkami Waldsztejńskimi oraz darmowym Muzeum Północnych Czech. Za sprawą góry Ještěd jest też ośrodkiem sportów zimowych. Warto też wejść na ciekawe wieże widokowe: na Małym Špičáku, Štěpánkę czy na platformy na górze Stráž.lukasz-piernikarczyk
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Ještěd
Parking jest płatny - 200 Kč ≈ 36 zł na cały dzień
Pačinek Glass - bardzo fajny ogród ze szklanymi rzeźbami
Zwiedzanie ogrodu: 100 Kč ≈ 18 zł
https://kolejedolnoslaskie.pl/oferty-taryfowe/euro-nysa-ticket/
Mapa połączeń:
https://kolejedolnoslaskie.pl/wp-content/uploads/2026/09/mapa-euronysa-ticket-01-09-2026.jpg