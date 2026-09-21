Liberec, leżący blisko granicy z Polską, to miasto z pięknym ratuszem, domkami Waldsztejńskimi oraz darmowym Muzeum Północnych Czech. Za sprawą góry Ještěd jest też ośrodkiem sportów zimowych. Warto też wejść na ciekawe wieże widokowe: na Małym Špičáku, Štěpánkę czy na platformy na górze Stráž.