Więcej pracy i ta sama kasa. Niemcy chcą wydłużyć tydzień pracy o 5h
Niemiecka gospodarka znalazła się na zakręcie. Duże problemy przeżywa jej filar, czyli branża motoryzacyjna, która od miesięcy szuka wyjścia z patowej sytuacji. Teraz pojawił się pomysł, jak obniżyć koszty produkcji. Tym miałoby być dołożenie obowiązków i wydłużenie pracy dla pracowników, z utrzymanFXMAG
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Komentarze (86)
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@bropek: dochód gwatantowany to akademicka mrzonka. Akademicy je postulują, politycy udają, że biorą pod uwagę, żeby społeczeństwo się nie obudziło. Będzie jak zawsze - prywatyzacja zysków, uspołecznienie kosztów.
Teraz nie są w stanie opodatkować korporacji, w których zyski są wypracowane na określonym terytorium lub przez ludzi. Ale mamy wierzyć, że magicznie opodatkują zyski wypracowane przez AI i roboty. :D
Za roboty to firmy będą mogły jeszcze faktury kosztowe
chodzi o to żeby cofnac to co wynegocjowały kiedys związki zawodowe i przywrócić tydzień pracy z 35 godzin do 40 godzin jak to kiedyś było
dodajmy że AFD jak dojdzie do władzy to wszystkie dodatki i przywileje im utnie (czytaj beda mniej zarabiac) to troche jak u nas gornik bez trzysatki, barbórki i innych dodatków
To marzenie elit.
Absolutnie realne jeśli AI zastąpi prace.
Skąd będą pieniądze? Drukowane (cyfrowe, pełna kontrola z datą ważności). A dobra będą produkowane przez AI