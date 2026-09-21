dla tych co nie chce sie czytać

chodzi o to żeby cofnac to co wynegocjowały kiedys związki zawodowe i przywrócić tydzień pracy z 35 godzin do 40 godzin jak to kiedyś było



dodajmy że AFD jak dojdzie do władzy to wszystkie dodatki i przywileje im utnie (czytaj beda mniej zarabiac) to troche jak u nas gornik bez trzysatki, barbórki i innych dodatków