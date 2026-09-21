Fundacja dostała dotację na siedzibę, kupiła mieszkanie i wynajmuje je na Airbnb
"Fundacja Towarzystwa Filomatycznego otrzymała z Narodowego Instytutu Wolności 405 tys. zł, m.in. na zakup nieruchomości pod siedzibę organizacji. Zamiast siedziby jest mieszkanie z wanną z hydromasażem, które można wynająć na Airbnb. Noc w centrum Krakowa kosztowała nas 350 zł."paramedix
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Komentarze (57)
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Wiesz ile razy słyszałem argument od pisowców, że jak nie ma skazania to niea afery?
Takim albercikom czy chrisom kaczynskim nie wytłumaczysz, że nawet jak taka fundacja zgodnie z umową podziała te 5 lat to potem już może robić co chce w tej nieruchomości legalnie. I to też jest afera choć legalna.
ciekawe czy ulica jp2 wypadła randomowo xd
myślę że z 10 mld musieli wprost ukrasc na swoje konta.
gdzie oni mają sprawdzozdania finansowe? Plus ostatnia publikacja na stronie w 2023:
W Warszawie tyle to garaż kosztuje.