nie ma co sie dziwić, skoro Kaczyński to pierwszy złodziej rzeczpospolitej. W 1990 roku, przejął nie płacąc ani złotówki cztery ogromne nieruchomości należace do majątku PRL, w których przez lata wynajnował lokale i z których czerpał milionowe dochody na swoja działalnosć. Gdy ludzie nie mieli co do garcza włożyć w latach 90', to Kaczyński rozkradał majątek PRL. Zrobil to za pomoca państwowego banku,( za pomocą lewego kredytu) w którym prezesem był były Pokaż całość