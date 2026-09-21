Czesi zazdroszczą nam nowoczesnej infrastruktury. Rozjazd zaczął się w latach 90
Czechy postawiły na prywatny silny kapitał i ponoszą teraz tego konsekwencje. Chociaż ich miliarderzy należą do czołówki najzamożniejszych przedstawicieli Europy Środkowo-Wschodniej, nie dają impulsu gospodarce, która miewa się znacznie gorzej od polskiej.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (37)
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@bartlomiej-mot: porównaj ile żeśmy autostrad nabudowali przez ostatnie 20lat. Czesi mają problem ogarnąć parę km do polskiej granicy żeby mieć potem autostradę bezpośrednio nad Bałtyk.
Bardziej z-----e to jest tylko połączenie kolejowe Szczecina z Berlinem ( ͡° ͜ʖ ͡°) gdzie powinien latać pociąg 160kmh przynajmniej 10 lat temu ¯\(ツ)/¯ (tylko wtedy to z Goleniowa to
@Notes: no nie dziwię się, pamiętam jaki z ciebie typ. Gardzisz biednymi ludźmi, nie masz empatii
Do Warszawy/Wrocławia - całej drogi brak. Do Wiednia - nie ma. Jedynie do Niemiec się udało.
Obwodnicę przez Přerov budowali chyba 4 lata, 10km bidulki. Obwodnica Pragi to prawdziwy Armageddon, jak masz pecha to przebicie się przez stolicę zajmuje 2-3h.
Może 6 lat temu było to bardziej zauważalne, a najbardziej w wschodnio północnej części