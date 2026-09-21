"A nuż nie dożyje". Prokuratura robi wszystko, żeby nie wypłacono odszkodowania
"Prokuratura robi wszystko, żeby Skarb Państwa nie musiał wypłacać niesłusznie aresztowanemu Robertowi Janczewskiemu blisko 22,7 mln zł. Chodzi o głośną sprawę "Skóry". W grze jest skarga nadzwyczajna, której złożenie w Sądzie Najwyższym rozważa Waldemar Żurek."paramedix
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Komentarze (41)
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( ಠ_ಠ)
To musiał mieć wysoką rentę, że przez 7 lat by zarobił 22 miliony złotych. I żeby była jasność odszkodowanie się należy ale kwota 22 milionów jest wyssana z palca lekko mówiąc.