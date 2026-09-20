Gdzie nagrano twój ulubiony film? - sprawdź na mapie
Mapa, która wskazuje miejsca kręcenia scen filmowych.XAndreX
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Mapa, która wskazuje miejsca kręcenia scen filmowych.XAndreX
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@LukCzu: tak, nie wiem tego i dokładnie o to pytałem. Muszę wszytko o sobie wiedzieć?
Najbliżej dotarli z nim do Treptow (Trzebiatów) i Neustettin (Szczecinek)
A w Wikipedii twierdzą, że w Kołobrzegu też kręcili.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kolberg_(film)
pomalowali pół bloku w takie esy-floresy kolorowe i przy nim filmowali
nigdy nie dowiedziałem się co to za film, a w sumie jestem ciekaw, niestety na tej mapie nie ma
przy okazji to był abstrakcyjny widok, jakaś ekipa filmowa z drogim sprzętem, znany aktor, kilkoro aktorów-dzieci pracuje, a dookoła nich tłumek skino- dresiarzy (wtedy jeszcze bardziej
@Buzek33334: jakichś ლ(ಠ_ಠ ლ) Tam w środku jest "ch".
Płaczecie że internet umarł, ale jak trzeba 2 razy kliknąć żeby coś dodać to nie, tyle to nie ¯\(ツ)/¯