pamiętam że na początku lat 90 u mnie na podwórku kręcili jakiś film, ewidentnie dla dzieci

pomalowali pół bloku w takie esy-floresy kolorowe i przy nim filmowali



nigdy nie dowiedziałem się co to za film, a w sumie jestem ciekaw, niestety na tej mapie nie ma



przy okazji to był abstrakcyjny widok, jakaś ekipa filmowa z drogim sprzętem, znany aktor, kilkoro aktorów-dzieci pracuje, a dookoła nich tłumek skino- dresiarzy (wtedy jeszcze bardziej Pokaż całość