Twarde zmiany we Włoszech. Zakaz burek i limit obcokrajowców w klasie
Giorgia Meloni ogłosiła twarde zmiany we włoskich szkołach. Zakaz burki i nikabu (red. tradycyjna osłona na twarz), limit uczniów zagranicznych w każdej klasie oraz obowiązek nauki włoskiego dla rodziców dzieci, które nie radzą sobie z integracją.digital-nexus
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Komentarze (17)
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@L24D: Mamy problem z nieznającymi języka polskiego.
@L24D: Tak mówili upowcy na Wołyniu. Pochwaliłeś się rodziną zbrodniarzy.
wszystkie mieszkania socjalne i komunalne oddać repatriantom, reszta niech sobie radzi
także oczywiście, że są tacy, którzy pracują i „chcą”. Ale są też ci drudzy.