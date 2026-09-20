Gaz zamiast węgla? Rząd szykuje wielkie zmiany w ciepłownictwie!
Rząd szykuje gigantyczną modernizację małych ciepłowni i chce zastępować węgiel gazem. Problem w tym, że błękitne paliwo drożeje, a ceny na rynkach już teraz szybują. Kto za to zapłaci? Rachunkami mają zostać obciążeni mieszkańcy.Tired_
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Komentarze (67)
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Przekształcać ciepłownie I elektrociepłownie na paliwo, które w razie słabej sytuacji będzie nie do nabycia i jest trudne w składowaniu i transporcie (w porównaniu do węgla) to czysta głupota.
Szczególnie z takim położeniem i tak serdecznymi sąsiadami jak Polska.
To czy kotły gazowe będą ekologiczne, będzie zależało od tego jak rozstrzygnie się sytuacja na Ukrainie.
Gdy Europa szybko wróci do interesów z Rosją to moim zdaniem gaz będzie dużo bardziej ekologiczny od OZE
Nie mamy żadnego państwa tylko bantustan.
Piec dwufunkcyjny wraz z nowym stalowym kominem itp szpejami około 5 tys zł, ale sam wszystko zmontowałem.
Dlaczego tak postąpiłem? Bo mam bojler elektryczny, który zużywa około 4MWh rocznie, a prąd jest 2x droższy od gazu.