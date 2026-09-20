Przykro to stwierdzać ale węgiel to jedyne paliwo, które daje nam jako takie bezpieczeństwo.



Przekształcać ciepłownie I elektrociepłownie na paliwo, które w razie słabej sytuacji będzie nie do nabycia i jest trudne w składowaniu i transporcie (w porównaniu do węgla) to czysta głupota.



Szczególnie z takim położeniem i tak serdecznymi sąsiadami jak Polska.