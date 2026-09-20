Poważne zarzuty wobec rozprawy doktorskiej Jakuba od Energetyki
Doktorat bez modelu, bez wskaźników i z cudzym rozdziałem. Analiza rozprawy doktorskiej Jakuba od Energetyki przez Tomasz Swaczyna z Instytutu Analiz i Ekspertyz Gospodarczych.Neto
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Komentarze (58)
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Komentarz usunięty przez autora
@pan_Ropuch: ale przecież on operuje faktami, daje dowody, argumenty. Mnóstwo ekspertów się z nim zgadza. Dlaczego jak ktoś na prawicy rzuca danymi to nikt nigdy nie pyta się o dane? Tylko wtedy, kiedy ktoś coś pisze nie po myśli ułomów
[](https://www.youtube.com/live/VeM1Guh7Viw?is=5f3RSazEqRYfj1mq)
...brak inteligencji....