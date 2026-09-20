Przecież tytuł tego artykułu to jest zwyczajny clickbait. Zaczynają od śmiałej tezy "Virtually all of it", szkoda tylko, że nijak jej nie potwierdzają w tekście. Nie przedstawiają żadnych wyliczeń, skaczą jedynie po różnych tematach, żeby nie było wiadomo, o co chodzi. To wspomną o zamówieniach publicznych (czyli nie dotacjach), to wspomną o kredycie (który spłacili), to wspomną o tym, że firmy motoryzacyjne kupowały od nich limity na emisje. Kluczowy jest ten fragment: Pokaż całość