Majątek Elona Muska w dużej mierze opiera się na wsparciu rządowym
Awans Elona Muska do grona bilionerów w dużej mierze opierał się na wsparciu rządowym. Firmy SpaceX i Tesla skorzystały z setek milionów dolarów w ramach dotacji NASA, kontraktów, pożyczek Departamentu Energii oraz ulg podatkowych. Mimo sukcesu technologicznego, ich start wspierały środki publiczne.Tired_
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Komentarze (56)
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@Chris_Karczynski: well, mi się żyje całkiem dobrze i wygodnie, więc nie potrzebuję jałmużny.
Nie dotacji tylko kontraktów dla NASA. To nic nowego, w zasadzie caly biznes SpaceX byl oparty o kontrakcie z NASA.
Z reszta to nie jedyna firma, bo NASA zleca prace tez np. Blue Origin Bezosa. Jak dla mnie to jakas afera z d--y, kto ma im zlecac robote jak nie agencja kosmiczna?
@SmugglerFan: Agencja kosmiczna jest klientem.
Podobnie bylo u nas jak np. InPost pare lat temu wygrał przetarg na dostarczanie przesyłek sądowych. To jest bardzo podobna
@SmugglerFan: A co ma korwinistyczna wizja do tego wpisu? Odkleilo ci sie cos?
https://wykop.pl/link/7766097/pieniadze-z-kpo-sa-przepalane-przez-januszeksy
Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
Rząd USA pompuje hajs w SpaceX od chyba dekady już co namniej. Kiedy jeszcze Elon to był k---a idol Reddita i wykopków i jeden inżynier powiedział że to jest scam i SpaceX nie robi dobrych rakiet i go wywalili. Nagle teraz to jest szok i niedowierzanie.
Choćby aplle w Iphone cos odkrył sam a nie pańśtwo z pieniedzy obywateli?