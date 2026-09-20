I lepiej nie będzie, zwłaszcza w WWA, mamy kryzys mieszkaniowy, paliwowy, dzietnościowy, milion osób bez pracy, będzie tylko coraz ciężej, trzeba jeszcze dodać że Morawiecki tak rozbujał inflację że doszła do 20,2% a realnie x2 więcej, czyli w ostatnich latach realnie skasował Polakom 40% oszczędności i wygląda na to że każdy ma to głęboko w doopsku a ten człowiek powinien stanąć przed trybunałem stanu za to, trzeba jeszcze dodać że 1 na Pokaż całość