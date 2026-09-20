Dlaczego młodzi wracają do rodziców? Tak zbierają na wkład własny.
- Zaoszczędziliśmy ponad 50 tys. złotych, nawet może koło stu - mówi wprost 26-letnia Weronika Dąbrowska-Sidzina. Wraz z mężem na rok zrezygnowali z wynajmu w stolicy i wrócili do domu rodzinnego. - Jeśli relacje z rodzicami są w porządku, matematyczny sens takiego kroku jest bezdyskusyjny.Zoyav
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Komentarze (132)
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Nie pracuję zdalnie, a preferencje powinny dotyczyć kosztów pracodawcy, nie pracownika. Większa dostępność pracy zdalnej to po prostu transfer kapitału z wielkich korporacji do miast powiatowych, na czym korzystają lokalni przedsiębiorcy zamiast funduszy skupujących mieszkania ( ͡° ͜
To dlaczego więc coraz więcej pracodawców ściąga pracowników ze zdalnej?
To jebnie (i bardzo dobrze!).
@fan_Kazika: Jeśli "dom rodzinny" jest w P-------------h to dopiero "ekonomia ich przyciśnie" jak jedyna praca w pobliżu to fizyczna za minimalną. Prowincja nie bez powodu się wyludnia, tam generalnie nie ma normalnej pracy.
@mariusz_z_blighttown: no za tesknota za przeszloscia ktorej nigdy nie bylo. tak samo jak niemcy glosujacy na afd, i latami 90-20 kiedy nie bylo konkurencji i mozna bylo zarabiac na klepaniu golfow i kosiarek. swiat niestety sie nie zatrzymal i wybranie populistow go nie zatrzyma.
@mariecziek: duze chinskie suvy
@James_Error: Ale o to chodzi by budżetówka miała bullshit jobs, o to chodzi by forsować młodych na studia typu europeistyka i inne gówna. O to chodzi, by ukryć braki w realnej gospodarce i realne bezrobocie.
Rodzice emeryci coraz bardziej schorowani (ojciec praktycznie nie chodzi - wymaga opieki doraźnej) i co z tego, że bym był "na swoim" jak rodziców nie stać na opiekę całodobową (grube tysiące) i utrzymanie ponad 70m2
@NieWiemWiecSieWypowiem: czasy są jakie są, za dużo
I dalej czytać nie trzeba, bo wiadomo, że to wyssane z palca brednie. Nikt nie rzuca luźno kwotami "50, może 100 tysięcy" tylko dokładnie wie ile ma oszczędzone. "50, może 100 (złotych)" to można powiedzieć o tym ile kosztowała jakaś pierdoła a nie przy takich kwotach.
@Nick7C5: Jak mozna planowac takie cos i sie nie udalo?...
@Koopas2:
ciekawe kiedy, u mnie w okolicy jeszcze w latach 90. to był normalny wzorzec życia:
- ~20 lat się ludzie hajtali
- mieszkali u starszych, ale dostawali