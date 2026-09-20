Badanie: depresja wśród mężczyzn może być dramatycznie niedoszacowana
Badaczki z Uniwersytetu SWPS opublikowały najnowsze badanie dotyczące objawów depresji wśród mężczyzn w Polsce. Wynika z niego, że prawie połowa mężczyzn w Polsce może wykazywać objawy depresji. "Od 21 do 46 proc. mężczyzn w Polsce może wykazywać objawy depresji" - czytamy w komunikacie z badania.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (29)
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@JoBackManhorse: nie.
Pewne obszary naszej fizyczności da się uleczyć skalpelem, inne zaleczyć lekiem, a jeszcze inne pracą nad sobą, której ktoś musi też musi cię nauczyć.
A druga połowa nie może? Pewnie może, ale im się nie chce.