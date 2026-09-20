NATO gotowe na eskalację ze strony Rosji. "Będziemy bronić każdego centymetra"
Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO Giuseppe Cavo Dragone zapewnił, że Sojusz ma gotowe siły, uzbrojenie i procedury na wypadek eskalacji ze strony Moskwy. - NATO zrobi to, co konieczne, aby bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu - zadeklarował.Skarbiec_Biz
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Komentarze (66)
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@85CmCCd5nK: A czy przypadkiem obserwując ją dla "beki" nie zwiększasz jej zasięgów i trafia na ludzi który nie dla beki będą na nią głosować?
Moze i nie daje rady z najslabszym krajem Europy zarzadzanym wedlug nich przez nacpanego komika, ale po 5 latach 3 dniowej operacji zaraz wysla mityczny 2 rzut jednostek specjalnych i nie bedzie wam do smiechu !!!111111
hahahahahahahahahahahahahhahaha xDD
Naprawde w calej historii ludzkosci chyba nikt nie odyebal takiej kompromitacji cwela jak rosja w wojnie z Ukraina, ktorą sama nazywa slabą i skorumpowaną a jednak nie potrafią juz 5 rok zakonczyc 3 dniowej