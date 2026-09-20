Jakby byl w rzadzie Tuska to juz prawaki by szukali na niego haka sprzed 20 lat tak jak probowali to nieudolnie robic z Sikorskim gdy stwierdzil, ze NATO zaora reszte ruskich rafinerii w 6 tygodni jak zajdzie potrzeba.



Naprawde w calej historii ludzkosci chyba nikt nie odyebal takiej kompromitacji cwela jak rosja w wojnie z Ukraina, ktorą sama nazywa slabą i skorumpowaną a jednak nie potrafią juz 5 rok zakonczyc 3 dniowej Pokaż całość