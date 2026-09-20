Koniec anonimowego kupowania złota. UE wprowadza obostrzenia
Od 10 lipca 2027 r. przy gotówkowej transakcji od 3 tys. euro podmioty objęte AMLR będą musiały identyfikować i weryfikować klienta. Płatności gotówkowe za towary i usługi zostaną w UE ograniczone do maksymalnie 10 tys. euro, ale poszczególne państwa będą mogły stosować niższe limity.Skarbiec_Biz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
A i cena złota leci i bedzie leciała do góry przynajmniej do 10 lipca 2027. Ktoś se na tym zarobi.
trolownia pogadajcie z giertychem może się Marcin Plichta też nada na światka koronnego ( ͡° ͜ʖ ͡°) na pewno coś ma na pis ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@KingaM: gotówkowe, blondynko