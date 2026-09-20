Nie rozumiem, jaki jest tego cel oprócz upierdliwego kombinowania. Przecież kupię dzisiaj za 3k euro złota bez żadnej weryfikacji, i jutro mogę sobie zrobić to samo i pojutrze i tak cały tydzień codziennie mogę sobie podejść kupić złota i nikt się nie dowie ile tego mam. To jaki jest cel oprócz gotowania żaby?