Passat dla CHIŃCZYKA za 95k pln, a DLA PLAKA za 250k! Tak Europa DYM.A SWOICH!
Wchodzisz do salonu VW po nowego Passata i nie dość, że w LONGU to na dużych felgach i skórach za niecałe 100k. I tak, to nie sen tak mają chińczycy u siebie w kraju a Ty? zapłacisz 250k i masz to samoenterprize
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Komentarze (27)
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odpalają( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@meshcore: Z czyszczeniem to on ma raczej niewiele wspólnego, ale na pewno nabłyszcza plastiki w 20-letnich gruzach.
U nas jakby było jak w chinach, że nikt by nie kupowałby tych aut to też musieli by zejść z cenami.
Druga sprawa że tam wychodzi taniej bo mają na miejscu elektronikę a tak jest od nich sprowadzane do europy co w jakimś tam stopniu
Wersja podstawowa (i jedyna na Europę) w 2014 roku była bogatsza niż najwyższa wersja dostępna w Chinach, jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa.