w sumie to ludzie się sami dymają, tam dają niższe ceny czy wyposażenia bo inczej nikt by nie kupił.. a u nas czego dalej ludzie to kupują?

U nas jakby było jak w chinach, że nikt by nie kupowałby tych aut to też musieli by zejść z cenami.

Druga sprawa że tam wychodzi taniej bo mają na miejscu elektronikę a tak jest od nich sprowadzane do europy co w jakimś tam stopniu Pokaż całość