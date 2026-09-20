Psiarze mają problem z rozumowaniem?
Denise Guastello z Carroll University w Wisconsin przeprowadziła ankietę wśród studentów. Uczestnicy określili siebie jako psiarzy (352 osoby), kociarzy (66 osób) lub osoby lubiące oba gatunki - bądź żadne. Wynik był jednoznaczny: miłośnicy kotów osiągnęli wyższe wyniki w zakresie rozumowania.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (60)
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tak, tak, reguł...
@KingaM: bzdura totalna
@guilmonn: mieszkam na blokowisku, nie da się ku.wa przejść chodnikiem, żeby jakiś kundel swojego waćpana mnie nie obwąchiwał.
No nie jest to komfortowe. Przejść bez obwąchania się nie da, a przejechać rowerem bez ujadającego kundla tym
to nie powinno nikogo dziwić, wiadomo że psiarze to tepile
( ͡° ͜ʖ ͡°)