"Pilny apel śląskiej policji. Poszukiwani 10-letni Tymek i 11-letni Wojtek"
"Śląska policja szuka 10-latka i 11-latka, którzy w sobotę wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Chłopcy ostatni raz byli widziani, gdy w dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta."paramedix
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Komentarze (26)
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@jan-banaszak: "SYNEK NIEWRACAJCIE! SŁYSZYSZ MNIE SYNEK NIE WRACAJCIE!" Ten film co roku obowiązkowo w podstawówkach powinni puszczać bo potem rosną małe chójki co chcą powrotu tamtych czasów.
Opiekunowie już mają zarzuty?