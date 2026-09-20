Cześć! Jest to bardzo przykre, że mój pierwszy artykuł na Wykopie jest w takiej sprawie, ale na terenie Targówka w Warszawie zaginęła moja teściowa Beata Barkowska i razem z jej partnerem, rodziną, naszymi i jej przyjaciółmi prowadzimy jej poszukiwania. Zaginięcie zostało też zgłoszone na komisariacie Policji na Białołęce.

OPIS ZAGINIĘCIA

Ostatni kontakt ze strony teściowej był w piątek 2026-09-18 o godz. 8:58 za pomocą SMS.

Teściowa mieszka na osiedlu Lawendowy Leśny przy ul. Geodezyjnej.

Monitoring osiedlowy wskazuje, że wyszła z mieszkania ok. godziny 11:01 w dniu 2026-09-18, ubrana w sportowy strój, w którym zazwyczaj wychodziła na nordic walking lub spacery w okolicy jej zamieszkania. Ewidentnie wyglądała na bardzo roztrzęsioną i według mojej opinii płakała, co jakiś czas wycierając łzy, co może potwierdzić to, że wyrzuciła chusteczkę higieniczną do śmietnika na osiedlu.

Ostatnie znane miejsce, w którym była widziana, to okolice stacji BP przy ul. Toruńskiej 105 o godz. 11:09, idąc chodnikiem wzdłuż S8 w kierunku al. Piłsudskiego.

Wychodząc, nie wzięła ze sobą ani telefonu, ani dokumentów, ani portfela, ani kart płatniczych, ani biletu komunikacji miejskiej, ani nawet portmonetki, w której trzymała drobną ilość gotówki – zazwyczaj na jakieś małe zakupy.

DLACZEGO SIĘ TAK BARDZO MARTWIMY

Teściowa leczyła się od parunastu lat na depresję, ale według wszystkich, którzy mieli z nią kontakt na co dzień, była to choroba, którą trzymała na wodzy. Na depresję przyjmowała od długiego czasu leki, których też najprawdopodobniej ze sobą nie wzięła, ani nie wzięła dawki piątkowej – przez co może mieć potencjalnie nieprzyjemne skutki odstawienne. Oprócz tego jest w pełni zdrową, aktywną fizycznie osobą.

W ostatnim czasie bardzo przejmowała się swoją pracą, w którą wkładała ogromny trud i zaangażowanie.

Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, nigdy wcześniej nie zrywała nagle kontaktu. Nigdy wcześniej nie spędzała nocy na zewnątrz. Ze swoim partnerem kontaktowała się codziennie, wielokrotnie, i to on jako pierwszy, po paru godzinach, kiedy mu nie odpisywała, powiadomił moją żonę o tym, że nie może się skontaktować z jej mamą.

Miała bliskie grono przyjaciółek, z którymi kontaktowała się regularnie – niestety tego dnia nie odpisywała nikomu, co też jest nienaturalne, ponieważ w przeszłości, mając cięższe okresy, zawsze znajdowała w nich oparcie, możliwość wygadania się i bliskość drugiej osoby.

W niedzielę 2026-09-20 miała spotkać się ze swoją przyjaciółką oraz moją żoną.

CO NAM MOŻE POMÓC

Jeżeli jesteś osobą, która mieszka w okolicy zaznaczonej na mapce i posiadasz monitoring domowy/zakładowy, możesz sprawdzić, czy w okolicach godziny 11–12 przechodziła w jego zasięgu osoba wyglądająca jak na zdjęciu. Możesz wysłać nam zdjęcie – to pomoże pchnąć poszukiwania do przodu

Jeżeli byłeś na spacerze w okolicy zaznaczonej na mapie lub w środkach komunikacji miejskiej i widziałeś osobę ze zdjęć, możesz się z nami skontaktować, nawet przez SMS

Jeżeli, przejeżdżając w okolicy samochodem, widziałeś osobę ze zdjęć i posiadasz kamerkę samochodową, możesz wysłać nam zdjęcie lub nagranie

Jeżeli chodzisz na spacery po laskach, łąkach, które są w okolicy, możesz wypatrywać ubrań widocznych na zdjęciu

Jeżeli spotkasz osobę ze zdjęcia, prośba o natychmiastowy kontakt z nami tel. 515 832 696 i/lub pod numer alarmowy 112

Jeżeli miałeś jakikolwiek kontakt z Beatą i masz jakiekolwiek informacje, prośba o kontakt telefoniczny

KONTAKT

Rodzina: za pomocą SMS/MMS/dzwoniąc pod tel. 515 832 696 lub mailowo na adres: beata.zaginiona@gmail.com

Policja: dzwoniąc na 47 723 51 30 lub mailowo na adres: duzyrny.kp-bialoleka@ksp.policja.gov.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Artykuł na stronie policji: