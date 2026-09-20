contains one or more of soybean oil, sunflower oil, canola oil, palm oil

Ale angielski skład ze strony jest tylko ogólny:Wymienili wszystkie jakich mogą używać, jeden lub kilka z tej listy, ale nie wiadomo którego faktycznie użyli, więc tu kolejność nie ma znaczenia.Jak w zwykłym składzie nie ma procentów, to też bez gwarancji czego więcej, może być pół na pół.