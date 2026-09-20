Oczywiście dla Polaka olej palmowy na pierwszym miejscu w śród olejów. Dla reszty olej palmowy wymieniony jako ostatni.
Polak wszystko przyjmie...
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Uwagi można kierować tutaj. https://www.lotusbiscoff.com/pl/foodprofessionals/skontaktuj-sie-z-nami
lub
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Komentarze (43)
najlepsze
Zresztą wielkie odkrycie. Parę lat temu jakiś wykopek zrobił zestawienie cen i składu tych samych produktów w lidlu i innych marketach, np. w Niemczech i w Polsce. W Polsce cena często wyższa lub podobna ale za to skład to syf totalny tych samych marek. Szczególnie
Wymienili wszystkie jakich mogą używać, jeden lub kilka z tej listy, ale nie wiadomo którego faktycznie użyli, więc tu kolejność nie ma znaczenia.
Jak w zwykłym składzie nie ma procentów, to też bez gwarancji czego więcej, może być pół na pół.