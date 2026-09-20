Taka trochę ruska mentalność żeby swoje racje egzekwować pięścią. Tam dochodziło masowo do takich akcji, że jak był korek na jezdni, to wszyscy objeżdżali po chodniku i biada przechodniowi który na czas nie uskoczył. Nie dość że go mogli potrącić to jeszcze wpi*l mógł dostać. Im większy i droższy samochód tym więcej praw. ¯\(ツ)/¯