Proszę mnie nie pchać bo się Pan posika. Przepychanki
Komentarze (66)
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Czyli należy usunąć dowody... to znaczy to niebezpieczne znalezisko.
@reszta_z_potomstwa_kobiety: Tak, kociorze. Jesli nie potrafisz sprawdzic co to znaczy, to juz wiadome, ze jestes kociorzem. Biblia jedynym zrodlem. W biblii nie ma kociorzy, chodza po domach. A definicje znajdziesz w google, o ile mozesz uzywac.
@L24D: czasem tak, a czasem nie :) norma spoleczna jest handel w swiatyniach, a ten wichrzyciel im to rozwalal.
Norma spoleczna jest monopol na alkohole, a ten na bezczela, z wody w wino, nawet chemie pominął, bez fermentacji!
Chyba urojeń.
#bekazprawakow
czyli wchodzi na przejście
tak, nie udzielił pierwszeństwa