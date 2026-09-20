Kolor to pojęcie względne, w tym przypadku pomarańczowy, ale według norm jest przypisany do niego numer, tymczasem teoretycznie, numery barw można dzielić w nieskończoność, ponieważ kolory w fizyce i matematyce są opisywane za pomocą wartości ciągłych, jednak w patentach jest ryzyko że ktoś już z niego korzysta i musiałby zmienić numer koloru pomimo że ludzie oko nie jest w stanie dostrzec różnicy.