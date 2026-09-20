OBI przegrywa w sądzie. Nie dostanie koloru POMARAŃCZOWEGO na wyłączność
Pomarańczowy kolor może krzyczeć Obi z billboardu, sklepowej hali i firmowego logo, ale to za mało, by należał wyłącznie do jednej marki. Federalny Trybunał Sprawiedliwości zakończył wieloletni spór sieci DIY z konkurentami i uznał, że pomarańczowy odcień Obi nie zasługuje na ochronę jako znak towFXMAG
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Komentarze (27)
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zielony to zielony póki nie trafisz na Julkę w marketingu co odmówi przyjęcia 10k koszulek bo wg mniej kolor odbiega od wzorca firmowego.....
Ludzie płacą grube pieniądze na proofy aby mieć pewność, że kolor bedzie odpowiedni (różne mateeialy różnie przyjmują barwnik), a Ty mowisz "c--j zielony to zielony".
To w sumie tak jakby stwierdzić, że Java, C++ i Python to to samo, znaczy jakiś język wiec co to za różnica
Generalnie uważam, że już za sam pomysł zawłaszczenia sobie jakiegoś koloru to korporacja powinna zapłacić karę.
Tak aby nikt nigdzie niemogl jej używać
Wniuslbym do microsoftu o usuniecie z frontów ... Do urzedow o usuniecie z imion