Europejski Office coraz bliżej. Miał być bezpłatny. Będzie jednak płatny.
Euro-Office zmierza na Windowsa. Europa buduje własną odpowiedź na Microsoft 365.Oprogramowanie będzie płatne, przewidywane są miesięczne lub roczne płatności w pakietach Basic, Premium i Ultimate.epicentrum_chaosu
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Komentarze (63)
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@the-great-reset: G---o a nie dawali radę. Skąd zetki biorą takie bzdury?
Byl wieczny b----l, dokumenty ginęły, nic nie szło załatwić normalnie. Z każdym gównem musiałeś osobiście lecieć do urzędu. Brałeś wolne i pielgrzymowałeś od okienka do okienka, bo wszystko musiało być załatwione osobiście i na papierze, w osobnych biurach czasem w różnych budynkach albo nawet w różnych częściach
@Filipterka25:
Ale co ma jedno okienko do tematu?
https://office.eu
EUfforic Europe B.V.
żeby tylko się nie okazało że znów jakaś żymiańska hucpa z serwerami w Palestynie
@szejas: Nie zagłębiałem się w temat, ale...
A na koniec nie będzie nawet officem
Europa czyli kto? Bo raczej nie UE. Po prostu parę firm/organizacji chce zarobić. Ale bez konkurencyjności (zarówno jakościowej, jak i cenowej) z M365 szans nie mają żadnych, bo to jest okopane po urzędach, instytucjach i firmach, spośród których niewiele decyduje się na przejście na np. darmowego LibreOffice'a czy jakieś płatne alternatywy/odpryski pokroju Collabora.
Więc jeśli to nie będzie lepsze ORAZ (dużo) tańsze, to to jest... scam. Jeśli ktoś