"Europa buduje własną odpowiedź"



Europa czyli kto? Bo raczej nie UE. Po prostu parę firm/organizacji chce zarobić. Ale bez konkurencyjności (zarówno jakościowej, jak i cenowej) z M365 szans nie mają żadnych, bo to jest okopane po urzędach, instytucjach i firmach, spośród których niewiele decyduje się na przejście na np. darmowego LibreOffice'a czy jakieś płatne alternatywy/odpryski pokroju Collabora.



Więc jeśli to nie będzie lepsze ORAZ (dużo) tańsze, to to jest... scam. Jeśli ktoś Pokaż całość