Piękna inicjatywa.

W ocenie Polejowskiego zbrodnia wołyńska została zaplanowana i dokonana przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów – Ukraińską Powstańczą Armię

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No cóż, zastępca szefa IPN troszku się mija z prawdą bo tam najczęściej sąsiad sąsiada zabijał i żaden z nich nie był jakimś tam nacjonalistą czy upańcem. Ukraińcy mordowali to bardziej precyzyjny fakt.Jak widzisz nie ma woli w polskich ''elitach'' podejść uczciwie do prawdy.