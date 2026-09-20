W Lublinie odsłonięto pomnik Ofiar Zbrodni Wołyńskiej
Przedstawiciele władz, wojska i rodzin pomordowanych odsłonili symboliczną mogiłę poświęconą Ofiarom Zbrodni Wołyńskiej. Zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski powiedział podczas uroczystości, że zadaniem państwa jest odnalezienie szczątków ofiar i ich pochowanie.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (11)
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No cóż, zastępca szefa IPN troszku się mija z prawdą bo tam najczęściej sąsiad sąsiada zabijał i żaden z nich nie był jakimś tam nacjonalistą czy upańcem. Ukraińcy mordowali to bardziej precyzyjny fakt.
Jak widzisz nie ma woli w polskich ''elitach'' podejść uczciwie do prawdy.
@ukradlem_ksiezyc: To jest prawda, też pierwszy raz to słyszę xD Ogólnie w Lublinie raczej używa się określenia Lipowa na wszystko co jest dookoła Lipowej. Nie ważne czy to jest cmentarz, centrum handlowe/plaza czy miejsce w którym było kiedyś KFC (