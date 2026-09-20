Korporacja ma w poważaniu konsumenta, jakość sprzedawanego produktu czy usługi, a miesiąc miodowy kończy się w momencie zakończenia procesu sprzedazy, odc. 2137

Śmiało Wojtku, kup chińczyka, na pewno będzie inaczej XDD

Kilka dekad temu koncerny przestaly pracowac nad jakoscia a zaczely pracowac nad zadowoleniem akcjonariatu. Ku uciesze konsumentow, ktorzy przyklaskuja i daja sie wciagnac w wojenke pozornego wyboru.