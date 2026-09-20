Mój Opel Astra Sports Tourer spędził 87 dni w ASO. Mam tego dość
Kolejny artykuł z serii interwencyjnej: nieszczelna kamera cofania to z pozoru błahy problem, który autoryzowany serwis powinien rozwiązać w trakcie jednej, krótkiej wizyty. W tym przypadku pobyt to 87 dni.francuskie
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Komentarze (25)
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Drugie nowe auto to był Hyundai i20. Coś grzechotało w desce rozdzielczej. Ile to ja się naszarpałem żeby w końcu to zrobili. Jak jechało się po drodze z kostki to dźwięk był jakby wewnątrz latały
Ale ja uznałem, że ten typ tak ma ;)
Śmiało Wojtku, kup chińczyka, na pewno będzie inaczej XDD
Kilka dekad temu koncerny przestaly pracowac nad jakoscia a zaczely pracowac nad zadowoleniem akcjonariatu. Ku uciesze konsumentow, ktorzy przyklaskuja i daja sie wciagnac w wojenke pozornego wyboru.
@rordoflings: Właśnie dlatego lepiej kupić chińczyka. Nadal gwarancja zadziała być może, ale taniej
Trza było kupić astre h to by się nie popsuła.
@wacek51: chyba F - to jedyny słuszny model opla i nie wiem po co ta firma dalej produkuje cokolwiek xD
Co z tą motoryzają?