W Polsce, żeby robot się opłacał to musi zastępować 4 pracowników (4 na jednej zmianie, 2 na 2 zmiany) zapewniając taką samą wydajność/przepustowość procesu. I to już uwzględnione koszty wdrożenia, amortyzacji, utrzymania ruchu, IT, itd.

Wielokrotnie w pracy robiłem takie analizy, co parę miesięcy, w miarę jak wychodzą nowe generacje robotów. Ale wciąż są zbyt mało wydajne albo zbyt drogie, żeby ROI się spięło w te 3-4 lata.

I nie, nie biorę Pokaż całość