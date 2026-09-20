Polska odstaje od świata. Miał być boom na robotyzację, jest spowolnienie
Światowe fabryki coraz szybciej stawiają na roboty, a Polska wyraźnie nie nadąża za tym trendem. W 2025 r. w rodzimych zakładach produkcyjnych zainstalowano niespełna 2,4 tys. nowych robotów - zaledwie o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Na świecie liczba nowych instalacji wzrosła o 15 proc.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (46)
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Wielokrotnie w pracy robiłem takie analizy, co parę miesięcy, w miarę jak wychodzą nowe generacje robotów. Ale wciąż są zbyt mało wydajne albo zbyt drogie, żeby ROI się spięło w te 3-4 lata.
I nie, nie biorę
W wielu zastosowaniach tak, zwłaszcza takich nie wymagających wielkiej specjalizacji typu przerzucanie kartonów na magazynie. Ale się zmienia -- płace rosną, technologia tanieje, wydajności robotów rosną.
Też pomaga efekt synergii -- jak się kalkuluje pierwszą robotykę w jakimś obszarze/zakładzie to próg wejścia może być dużo większy -- trzeba zbudować zespół utrzymania ruchu, zapewnić im jakiś składzik, narzędzia, postawić jakąś osobną sieć WiFi/ethernet, to wszystko koszta.
Ale jak już to
Wiele państw "zachodnich" w ostatnich latach nie wykazałaby wzrostu gospodarczego wcale gdyby nie import ludzi i
@jbpis: to są dwa osobne zagadnienia. Jeżeli wycofasz programy typu 800+, to położysz konsumpcję i w efekcie doprowadzisz do kryzysu. To jedno. Drugie, robotyzacja to nie jest mechanizm, który może sobie państwo „wprowadzić” ot tak sobie. To jest proces, który wynika m.in. z systemu prawnego. Podniesienie minimalnej, silniejsza ochrona pracowników, ograniczenie importu taniej siły roboczej,
po co inwestować w jakikolwiek biznes jak przyjdzie Tusek czy Kaczor i go zaora w jeden dzień?
teraz wprowadzili ten ppwr ile tam rocznie trzeba wydawać 100k euro?
Tusek chce ryczałt zaorać
bdo, gprs, ppwr, jeszcze dziesiatk innych wariactw, maly janusz zamienia sie w urzednika, ktory musi miec dzial prawny w kazdym kraju UE
i teraz
@Chris_Karczynski: nie cała, ale strategiczne sektory, wśród nich jest robotyzacja i automatyzacja, półprzewodniki, motoryzacja, zielona energia, itd