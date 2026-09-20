Wydawałoby się, że piknik odbywający się z okazji Święta Policji powinien charakteryzować się nienaganną organizacją i wzorową postawą osób współtworzących. Tymczasem mamy chaos na drogach dla rowerów, samochody manewrujące między pieszymi w alejkach parkowych i parkowanie na zakazach oraz zieleni.