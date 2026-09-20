Piknik policji
Wydawałoby się, że piknik odbywający się z okazji Święta Policji powinien charakteryzować się nienaganną organizacją i wzorową postawą osób współtworzących. Tymczasem mamy chaos na drogach dla rowerów, samochody manewrujące między pieszymi w alejkach parkowych i parkowanie na zakazach oraz zieleni.rybeczka
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Komentarze (67)
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w tym samym czasie koledzy obok wypuszczają babke z pouczeniem xD
@epicentrum_chaosu: chodniku.
Przypomniały ci się przygody po pijaku? Czy obudziły się długo skrywane skłonności gdy go usłyszałeś?
- przeszkadzasz policji w zabawie
- zmuszasz do pracy
@LukCzu: właśnie tak synku