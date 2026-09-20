U mnie słychać jak sąsiedzi po jednej stronie mieszkania włączają wodę (tych po drugiej stronie nie słychać). Szum jest głośniejszy i bardziej denerwujący niż ścigacze (motory) na ulicy. Szumu ten słychać tak samo głośno w całym mieszkaniu. Wydaje się, że roznosi się rurami. Podejrzewam że jakiś idiota zaprojektował rury z woda w ścianie łączącej mieszkania. Nie zliczę ile razy mnie budzą czy denerwują.Dźwięk jest tak głośny, że nie da się spokojnie rozmawiać Pokaż całość