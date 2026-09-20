"Koniec z hałasem zza ściany. Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy"
"Od dzisiaj 20 wchodzą w życie nowe warunki techniczne dla budynków wielorodzinnych. Zmiany, które przygotował resort rozwoju i technologii mają na celu poprawę komfortu i prywatności mieszkańców. Zmiany oznaczają, że deweloperzy będą zobowiązani do montowania pełnych przegród między balkonami..."paramedix
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Komentarze (63)
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Wielkie osiągniecie uśmiechnietej koalicji w zmianie prawa budowlanego
Przepisy dotyczą wyciszenia, ścian stropów, wyciszenia pionów wind i wielu innych.
Deweloperzy zaczną budować bloki takie jak powinni od początku budować, gdy już będzie nadmiar mieszkań, i ludzie będą chcieli zamienić swoje mieszkanie na lepsze/większe. Obecne bloki to szajs gorszy od tych budowanych w latach '90
Ale ludziom nie wytłumaczysz, że urbanistyka zostanie z nami być może nawet na wieki. Jedyne co się w ostatnich 25 latach liczyło to szybki zysk dewelopera i życie z wynajmu.
A to jakie to ma oddziaływanie społeczne, jak obciąża ulice, układ miejski to już na to łachę położono.
Polnische wirtschaft
Żyjemy w idiokracji.
@odomdaphne5113: A pierwszym jej objawem jest brak umiejętności czytania ze zrozumieniem...
Kiedyś mieszkałem w bloku z wielkiej płyty, tam była cisza, bo wokół sąsiedzi emeryci. Byłem najmłodszy w klatce.
Jak sobie pomyślę, że ludzie majątek