Emerytury i pensje pod nóż. Miliony osób zapłacą za rozpędzony dług
Coraz więcej ekonomistów ostrzega przed tym, że dług publiczny zbliża się do czerwonej linii. Chodzi o poziom 55 proc. Pstarnak
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Komentarze (46)
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@prawojazdy_and_polonez: tak korzystne, że w każdej chwili UE może zablokować transze pożyczki, bo tak. Super okazja xD
@jagoslau: zwykli robotnicy z tych czasów nie mają dużych emerytur, często nie starcza im na podstawowe wydatki więc im nie ma czego odbierać a jak próbowali odebrać bezpodstawne emerytury ubekom to sądy stanęły po ich stronie to co dopiero w przypadku jakichś urzędników partyjnych czy kadry zarządzającej firmami wtedy działajacymi?
To też bardzo ważna kwestia. Emerytury funkcjonariuszy wszelkich antyludzkich urzędów powinny zostać odebrane i
-Wziąć się za emerytury ubeków i sbków
-Zlikwidowanie emerytur dla wojskowych/policjantów/służb jeśli pełnią pracę w czasie pokoju. Wcześniejsza emerytura tylko dla ludzi, którzy biorą udział w jakichś akcjach, lub ucierpiała ich psychika
-Wziąć się za firmy i korporacje, które uciekają od podatków
-Opodatkować big techy
-Przestać finansować kler i inne wszelkie formacje religijne, oprócz remontu budynków, które są traktowane jako zabytek
@K1DoN: będziesz mieć swój kraj, to se będziesz mógł takie bajery wprwadzać. ¯\(ツ)/¯
W tym wypadku problemem jest to, że odchodzący na wcześniejsze emerytury nie są optymalnie wykorzystani jako rezerwiści.
W tym przypadku populistyczna władza sprzeda swoich zwolenników....wszak nie ona będzie spłacać kredyty....