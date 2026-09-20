Proponuję wpierw:

-Wziąć się za emerytury ubeków i sbków

-Zlikwidowanie emerytur dla wojskowych/policjantów/służb jeśli pełnią pracę w czasie pokoju. Wcześniejsza emerytura tylko dla ludzi, którzy biorą udział w jakichś akcjach, lub ucierpiała ich psychika

-Wziąć się za firmy i korporacje, które uciekają od podatków

-Opodatkować big techy

-Przestać finansować kler i inne wszelkie formacje religijne, oprócz remontu budynków, które są traktowane jako zabytek Pokaż całość