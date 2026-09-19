Microsoft przepisał Copilot z Typescript na Rusta za $120K
Wzrost ilości kodu z 430 do 800 tysięcy linii. Wzrost wydajności w przykładowym benchmarku 15,9 krotnie. Czas operacji: 14,5 tygodnia. Z tego około 3 tygodnie pracy deweloperów, reszta agenci AI. Copilot jest wykorzystywany w wielu produktach Microsoftu.armin-van-kutonger
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Komentarze (35)
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Problem z reguły polega na tym że stary soft to wielki monolit do tego oparty o mechanizmy bazy danych typu procedury składowane. Z tym jest gorzej ale też do zrobienia.
@glassmice: delikatnie mówiąc
Ale trzeba uważać bo samo skompilowanie nie równa się działający soft.
( ͡° ͜ʖ ͡°)