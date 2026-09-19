Rust to obecnie najlepsza technologia, zalety c++, bez wad c++, niskie zużycie pamięci, procesora. Zajebiste pod coding agents (sporo błędów wyłapane na etapie kompilacji). Jak ktoś ogarniał choć minimalnie ten język przed AI to może będzie wartościowy na rynku IT w najbliższych latach. Frontasie i bootcampowcy pod to się nie załapią, bo jednak to nie jest prosta technologia.