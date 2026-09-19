za czerwoną kurtyną

Bardziej za żelazną.Ale jeśli chodzi o "czerwone kurtyny" to był to jeden z motywów świata wykreowanego przez scenarzystę gry (PC, 3D, tpp), przy produkcji której pracowałem na przełomie wieków. Niestety projekt mimo zaawansowania a nawet zapowiedzi w prasie padł ze względów finansowych (i w sumie dobrze bo to pozwoliło firmie ruszyć na nieznane a jak się później okazało potężne wody powstającego wówczas rynku urządzeń przenośnych).