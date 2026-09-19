Narodziny Polskiego Game Devu
Wykład tzw. Rysława na PAX West, jednym z największych konwentów growych na świecie - o tym jak za czerwoną kurtyną narodził się Polski Game Dev, dziś znany na całym świecie. Kawał historii a o smaczkach niewielu z nas wie, warty obejrzenia! - materiał po angielskumarkes131
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Komentarze (13)
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jestem po obejrzeniu wykładu, genialny .
Tak tylko piszę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bardziej za żelazną.
Ale jeśli chodzi o "czerwone kurtyny" to był to jeden z motywów świata wykreowanego przez scenarzystę gry (PC, 3D, tpp), przy produkcji której pracowałem na przełomie wieków. Niestety projekt mimo zaawansowania a nawet zapowiedzi w prasie padł ze względów finansowych (i w sumie dobrze bo to pozwoliło firmie ruszyć na nieznane a jak się później okazało potężne wody powstającego wówczas rynku urządzeń przenośnych).
Pamiętam że słabo mi szło w tym programie ( ͡° ʖ̯ ͡°) Ciekawe jakby to było teraz wrócić do niego po latach...