Hity

tygodnia

Miał pracować 72 godziny na dobę. Śledztwo w sprawie lekarza zawieszone
Miał pracować 72 godziny na dobę. Śledztwo w sprawie lekarza zawieszone
2676
Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
2522
"Winę za mój ból zrzucili na McDonalda, a w trakcie operacji wybili mi ząb"
"Winę za mój ból zrzucili na McDonalda, a w trakcie operacji wybili mi ząb"
2442
System kaucyjny działa za dobrze. W Słupsku podwyżka śmieci o 30%
System kaucyjny działa za dobrze. W Słupsku podwyżka śmieci o 30%
2419
Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
2334

Powiązane tagi