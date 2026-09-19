Agencja Moody's obniżyła rating Polski pierwszy raz od 2002 roku
W piątek wieczorem Agencja Moody's obniżyła rating Polski do "A3" z poziomu "A2". Jednocześnie podwyższono perspektywę z negatywnej na stabilną. Rating A2 Polska miała u Moody's od 2002 r. i dotąd nie zdarzyło się, żeby ta agencja go dla naszego kraju obniżała.GrimoaldStarszy
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Komentarze (32)
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Jeżeli za socjal uważamy też przerośnięty system emerytalny (który zapewnia np. ponad 20 lat urlopu kobietom /ja w ogóle nie jestem za tym żeby kobiety pracowały etatowo, ale niech nie utrzymuje ich państwo/, już nie mówiąc o 40-letnich emerytach) i przerośniętą budżetówkę to tak. Bo to są główne koszty, państwo przeżera już ponad 50% PKB.
Z oceną trudno się nie zgodzić bo perspektywy faktycznie
@HeniekZPodLasu: dziewięćdziesiąttych? Lat 90. (z kropką nawet w środku zdania) lub lat dziewięćdziesiątych.
@prawojazdy_and_polonez: szczególnie ci w obecnym "żondzie". A te ministry to w większości mają IQ jednocyfrowe
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