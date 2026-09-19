za rozbuchany socjal trzeba będzie w końcu zapłacić.

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Jeżeli za socjal uważamy też przerośnięty system emerytalny (który zapewnia np. ponad 20 lat urlopu kobietom /ja w ogóle nie jestem za tym żeby kobiety pracowały etatowo, ale niech nie utrzymuje ich państwo/, już nie mówiąc o 40-letnich emerytach) i przerośniętą budżetówkę to tak. Bo to są główne koszty, państwo przeżera już ponad 50% PKB.Z oceną trudno się nie zgodzić bo perspektywy faktycznie