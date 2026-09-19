Dziwię się Arabom. Jedyne co mają cennego to ropa. Jej brak czy wysokie ceny w Europie i ogólnie na świecie zachęcają do inwestowania w OZE. Im więcej OZE tym mniej kasy dla Arabów. Zamiast robić wszystko by ropa była jak najtańsza i jak najłatwiej dostępna to oni nic nie robią. Powinni się dogadać między sobą, za plecami USA. Co Trump mógłby im zrobić? Nic gdyby mówili jednym głosem.