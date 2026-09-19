Braki paliwa na co dziewiątej stacji we Francji. Macron zwołuje G7 ws rezerw
Już 11 proc. stacji paliw we Francji zmaga się z brakami benzyny lub oleju napędowego wynika z danych francuskiego rząadamuseq
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Już 11 proc. stacji paliw we Francji zmaga się z brakami benzyny lub oleju napędowego wynika z danych francuskiego rząadamuseq
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Komentarze (70)
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Wina wszystkich tylko nie tego kto spowodował aktualną sytuację - czyli Zelensky atakujący Iran ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Skąd mam wziąć 60k za auto elektryczne i gdzie mam je ładować? na jednej z 2 zajętych stacji w moim wypizdowiu 30 tysięcznym?
@Gieekaa: już jeden chciał to skończył w przydrożnej rurze
Kwestia czasu i większość będzie miała wylane na ropę.