Mężczyzna przygarnął go z drogi i wychował w swoim domu. A był to nieznany nauce
Przez rok mieszkał w ludzkim domu, udając zwykłego dachowca. Poznaj Leopardus tilcayo, pierwszy od 100 lat nowo odkryty gatunek kota.Y3ll0w69
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Przez rok mieszkał w ludzkim domu, udając zwykłego dachowca. Poznaj Leopardus tilcayo, pierwszy od 100 lat nowo odkryty gatunek kota.Y3ll0w69
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Komentarze (17)
najlepsze
Chłopczyk bardzo dbał o zwierzaka. Poił go mleczkiem i karmił pędrakami. Jeżyk zjadal je ze smakiem i czasem ku zdziwieniu chłopca, pomrukiwał z zadowolenia. Na zimę jeżyk, jak przystało na