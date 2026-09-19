Ojciec 9-latka, który wydał 118 tys. dolarów na reklamy YouTube, stracił pracę
Ojciec chłopca poinformował w nowym nagraniu, że stracił pracę i ma 30 dni na spłatę całej kwoty. On i jego żona zaczęli nawet rozważać sprzedaż domu, żeby zdobyć pieniądze.pixel-nerd
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Komentarze (68)
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Kaby mieli 3D secure - czyli dodatkową autoryzację SMS czy tam w Aplikacji banku to by nie było problemu.
@k_suchy: wiesz, że nawet w Polsce to nie działa wszędzie? I to nie jest zabezpieczenie na poziomie karty, tylko obsługi płatności - możesz mieć włączone 3D secure i mimo to komuś może udać się zapłacić nią w transakcji, która tego nie zweryfikuje.
Syn zrobił kampanie Firmowa karta ojca. Ojciec nie musi już pracować. Zobacz dlaczego
https://www.reddit.com/r/youtube/comments/1wkbrjr/do_we_think_the_mighty_mike_plays_situation_is_a/?utm_source=chatgpt.com
@Danuel: A to mi zrobiłeś dzień
@TwojaStaraTanczyMambe: Czyli niekoniecznie na długo.
@PatiKotiMat: Kiedyś nawet jak się chciało kupić grę tą taką z końca gazetki to się pytało mamy xD
edit: większość koszulek już wyprzedana XDDD
To nie powinno dziwić, bo powinien ją stracić nawet gdyby dziecko nie nabiło takiego rachunku. Cały problem wziął się z tego, że gość zrobił dla syna pierwszą reklamę płacąc z firmowej karty i dlatego potem właśnie z niej ciągnęło. Innymi słowy chciał ocyganić firmę na 20 dolców, a tu psikus ( ͡° ͜ʖ ͡°)