stracił pracę

͡

°

͜

ʖ

͡

°

To nie powinno dziwić, bo powinien ją stracić nawet gdyby dziecko nie nabiło takiego rachunku. Cały problem wziął się z tego, że gość zrobił dla syna pierwszą reklamę płacąc z firmowej karty i dlatego potem właśnie z niej ciągnęło. Innymi słowy chciał ocyganić firmę na 20 dolców, a tu psikus (