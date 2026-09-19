Badania wykazały, że ludzki mózg składa się z dwóch odrębnych narządów
Nowe badanie przeprowadzone pod kierownictwem Stanford Medicine wykazało, że mózg składa się z dwóch odrębnych narządów położonych obok siebie. Odkrycie to może pomóc w badaniach nad chorobami neurologicznymi.aptitude
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Komentarze (31)
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Coś tak czułem, skoro móżdżek (w składzie tyłomózgowia jest jeszcze most i rdzeń przedłużony) posiada 80% neuronów, przy masie około 10% całego mózgu.
Masa mózgu — 1508 g
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@tomilipin: stosowałem dłuższe myślniki (pauzy i półpauzy), nim jeszcze powstało AI. Teraz strach używać, by nie być o to posądzonym.
wiedza, która komplikuje neurologię.
BTW ministra potrafiła z tak małym budżetem...dajta mi 520 milionów i zrobię, za pomocą wykopu taką promocję, że cały Świat dowie się, gdzie jest Polska!
Tzn, będę miała prawą rękę,bo ja nie mam siły do pracy, ja mam wizję ¯\(ツ)/¯
Taka promocja!