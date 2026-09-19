Wykopałam, bo mam działający musk, ale nie jestem pewna, czy te badania zrobili ludzie;)



BTW ministra potrafiła z tak małym budżetem...dajta mi 520 milionów i zrobię, za pomocą wykopu taką promocję, że cały Świat dowie się, gdzie jest Polska!

Tzn, będę miała prawą rękę,bo ja nie mam siły do pracy, ja mam wizję ¯\(ツ)/¯

Taka promocja!