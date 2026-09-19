Bo Plan Ogólny został napisany dla deweloperów. Zmiana strefy to trudny proces, ale nie niemożliwy. Tak by Kowalski tego nie zrobił, a deweloper tak z swoimi siłami i finansowaniem. Ba, deweloper może wykupić teraz bezwartościowe pole Kowalskiego za bezcen. Bo dla jednego domu Kowalskiego się nie opłaca robić infrastruktury, dla zabudowy łanowej dewelopera tak bo inwestycja.



Plan Ogólny jest po to by to deweloperzy zbudowali przestrzeń, a Kowalscy musieli od nich kupować, Pokaż całość