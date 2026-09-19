Były prezydent Krakowa z pozwoleniem na budowę 16 bliźniaków
Pięć miesięcy trwało postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę nowego osiedla domów jednorodzinnych w Opatkowicach. Inwestorem jest były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Podobno nie będzie budował xDwicehrabia_julian
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Komentarze (22)
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@SiwyMati35: trzeba być do potęgi ignorantem, najdelikatniej mówiąc, żeby myśleć, że takie knury są tylko z jednej strony. Jeszcze większym oczadzialcem można być tylko myśląc, że bieżące, krzykliwe prosięta nie marzą tylko o tym żeby stać się takim knurem.
Myślenice i Wieliczka następne w kolejce
https://rejestr.io/osoby/1371417/witold-kikolski
Jeszcze jest żonka dorotka co też załatwia pozwolenia na podobne inwestycje...
Plan Ogólny jest po to by to deweloperzy zbudowali przestrzeń, a Kowalscy musieli od nich kupować,
Lokali jest 32, co daje co najmniej 3,2 miliona złotych zysku
Polityk deklaruje, że nie zamierza iść w deweloperkę. – Ja zrobiłem sobie pozwolenie i na razie niech leży. Ja na pewno nie będę tam budował – mówi Jacek Majchrowski.