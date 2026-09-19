Deweloper chce wystrzelać bobry
Z początkiem września do RDOŚ wpłynął wniosek o odstrzał i rozbiórkę tam bobrów w Krakowie, bo przeszkadzają wiadomo w czym.wicehrabia_julian
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Z początkiem września do RDOŚ wpłynął wniosek o odstrzał i rozbiórkę tam bobrów w Krakowie, bo przeszkadzają wiadomo w czym.wicehrabia_julian
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Komentarze (32)
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Komentarz usunięty przez autora
To nie jest ziemia bobrów, tylko ludzi.
Powinniśmy zarządzać swoją własnością poprawnie, z poszanowaniem flory i fauny.
To ciągle nasza własność, jeśli w jakimś miejscu jest miasto, to tam ma być miasto.
A nie żadne żeremia.
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