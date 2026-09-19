Chociaż lubię bobry (są smaczne i w ogóle), to raczej nie w miastach.

To nie jest ziemia bobrów, tylko ludzi.

Powinniśmy zarządzać swoją własnością poprawnie, z poszanowaniem flory i fauny.

To ciągle nasza własność, jeśli w jakimś miejscu jest miasto, to tam ma być miasto.

A nie żadne żeremia.